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Les Bleues assurent en Pologne
information fournie par So Foot 05/06/2026 à 19:59

Les Bleues assurent en Pologne

Les Bleues assurent en Pologne

Pologne 0-2 France

Buts : Malard (47 e ) et Baltimore (63 e )

Et maintenant, il faut prier ! Alors que la France doit espérer un faux-pas des Pays-Bas en Irlande pour conserver la première place de son groupe (même s’il reste encore un match à disputer), elle a au moins rempli sa mission ce vendredi soir : en battant la Pologne lors des qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027, les Bleues ont (provisoirement) récupéré le siège de leader qui offre l’unique ticket direct pour la phase finale de la compétition.…

FC pour SOFOOT.com

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