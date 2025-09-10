La Bolivie, un bon bol d'air frais

En battant dans la nuit de mardi à mercredi le Brésil à plus de 4 000 mètres d’altitude (1-0), la Bolivie a décroché miraculeusement sa qualification pour les barrages de la Coupe du monde 2026. Un cheat code parfaitement assumé au pays de la coca.

Dans le football hyper professionnel de 2025, les anomalies sont devenues rares. Généralement les plus forts (riches) l’emportent et les plus faibles (pauvres) tentent de survivre avec les moyens du bord. Une donnée avec laquelle la Bolivie, 78 e nation au classement FIFA, bien calée entre le Monténégro et Oman, a appris à manœuvrer. Principalement en construisant une nouvelle enceinte, le stade municipal Villa Engenio, dans la bien nommée El Alto, à 4 150 mètres d’altitude. Soit environ 550 mètres plus haut que le stade olympique Hernando Siles de La Paz, où sa sélection nationale essayait jusque-là d’asphyxier ses adversaires.

C’est quasiment un autre sport que l’on pratique ici.…

Par Léo Ruiz pour SOFOOT.com