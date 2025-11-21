La blessure très bête de Cole Palmer

Le Santiago Cañizares anglais.

Le retour de Cole Palmer va encore être retardé , de deux semaines au moins. La raison ? Enzo Maresca n’a pas voulu la cacher en conférence de presse, tout en gardant le sourire : « Malheureusement, il a eu un accident à la maison. Ce n’est pas grave mais il ne sera pas de retour la semaine prochaine » , a détaillé le coach italien, avant d’ajouter que l’orteil en question était bel et bien « fracturé » .…

MH pour SOFOOT.com