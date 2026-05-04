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Dani Alves prend la parole devant 35 000 personnes au Metropolitano
information fournie par So Foot 04/05/2026 à 11:48

Dani Alves prend la parole devant 35 000 personnes au Metropolitano

Dani Alves prend la parole devant 35 000 personnes au Metropolitano

Jouer devant la foule ne faisait pas peur à Dani Alves , visiblement parler non plus. Le Brésilien s’est exprimé devant un peu plus de 35 000 personnes ce samedi, au stade Riyadh Air Metropolitano . Habituel terrain de jeu des Colchoneros , le stade de l’Atlético Madrid s’est transformé en véritable lieu de culte pour une rencontre chrétienne autour de la musique gospel, des prières collectives et d’un message axé sur l’évangélisation.

🙏 Miles de cristianos evangélicos se reúnen en el Metropolitano de Madrid: "España, tu tiempo ha llegado" 🗣️ Dani Alves fue uno de los invitados destacados de 'The Change', que reunió a más de 35.000 personas: "En la cárcel Cristo me hizo libre” pic.twitter.com/s9ZZgjqPJy…

TC pour SOFOOT.com

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