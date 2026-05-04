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Carrick reste mystérieux sur son avenir
information fournie par So Foot 04/05/2026 à 11:33

Carrick reste mystérieux sur son avenir

Carrick reste mystérieux sur son avenir

Il est trop tôt pour faire un choix. Suite à la victoire spectaculaire de Manchester United face à Liverpool dimanche (3-2), Michael Carrick, entraîneur intérimaire des Red Devils a été interrogé par Sky Sports sur son avenir sur le banc mancunien . L’ancien international anglais, en fin de contract en juin prochain , a légèrement botté en touche.

« Il ne s’agit pas de ce que j’aime ou de ce que je n’aime pas. Je n’ai pas mon mot à dire là-dessus , a-t-il lâché. Tout s’est très bien passé, nous connaissons la situation et savons où nous en sommes. Je suis satisfait de notre situation actuelle et nous voulons continuer à nous améliorer. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Pour l’instant, ce n’est pas quelque chose à quoi je pense . »…

TM pour SOFOOT.com

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