La belle performance d'un ancien d'Arsenal jeune retraité

Ramsey bientôt sur les bancs de touche

Un retraité qui tient la forme, puisqu’il a bouclé les 42 kilomètres en 2 heures, 59 minutes et 20 secondes, soit 4 minutes et 15 secondes au kilomètre. La maison de retraite est encore loin.

🎥🏃‍♂️ Having recently retired from professional football, 35-year- old Aaron Ramsey completed the Stockholm marathon in 2 hours, 59 minutes. That's 6 minutes and 51 seconds per mile or 4 minutes and 15 seconds per kilometre. Absolutely insane pace to run. pic.twitter.com/ZSihym6UrH…

TC pour SOFOOT.com