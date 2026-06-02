Des nouvelles de Noël Le Graët

Mais que devient Noël Le Graët ? Totalement disparu des radars depuis qu’il a quitté la présidence de la Fédération française de football (FFF), l’ancien patron du football français s’est confié dans un long entretien pour Ouest-France ce mardi.

Il a notamment évoqué la Coupe du monde 2026 qui approche à grands pas, compétition qu’il « suivr[a] avec passion » et à laquelle il a été convié : « Je ne me vois pas partir plusieurs semaines. Je regarderai les matchs à la télévision. » En qualité de représentant de la FIFA à Paris, il a aussi estimé que ce Mondial inédit à 48 équipes « est une bonne chose » puisqu’on « ne peut pas réserver cette compétition aux seules grandes nations » .…

VM pour SOFOOT.com