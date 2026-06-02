FF Rouet-Provence : Cette équipe de copains qui s’apprête à disputer un championnat d’Europe

Des chaises pliantes, le chant des cigales et un soleil d’aplomb sont parfois les ingrédients de base pour créer un projet qui en vaut la peine. Des idées balancées à l'apéro, une magie qui prend vie et une aventure humaine qui attend sagement pour être exploitée. C’est un peu tout ce mélange qui est à l’origine de la folie que va vivre le FF Rouet-Provence du 1er juin au 6 juin : l’Euro de football de la CONIFA.

C’est à quelques kilomètres de Marseille que l’idée a surgi dans le cerveau de certains habitants de Provence, plus précisément à Carry-le-Rouet. Dans ce village de pêcheurs de la Côte bleue, à quelques kilomètres de Marseille, Jérôme Baboulet et ses amis ne cessent de revendiquer la singularité des lieux, avec humour parfois, mais très souvent avec une réflexion plus poussée. Avant le football, le terrain synthétique et une équipe, c’est un tout autre projet qui a vu le jour en 2024 : celui d’une Principauté. Non, les habitants du quartier ne sont pas Monégasques, mais bien issus de la principauté du Rouet. Une initiative humoristique qui ne s’est pas essoufflée depuis sa création et devient la première pierre d’un édifice amené à grandir.

Au fil du temps et après un énième match de vétérans dans le club du coin, le ballon rond a pris une toute autre importance dans la constitution. À vrai dire, il n’a jamais vraiment été absent chez les initiateurs du mouvement. On le joue, on le regarde et on en parle tellement qu’il donne l’impression d’être un membre de la famille du Rouet. C’est alors que la CONIFA (la Confédération des associations indépendantes de football) est apparue. « On a trouvé des valeurs humaines qui nous correspondent » , nous confie Jérôme Baboulet à propos de l’institution, qui regroupe les fédérations des peuples sans État, des diasporas et autres ethnies minoritaires non reconnues par la FIFA. « Du respect de l’adversaire, de l’amitié et de véritables valeurs humaines, loin du sport-business de maintenant » , poursuit-il. Mais représenter la Principauté du Rouet n’était pas suffisant : il a fallu s’adapter pour grandir et exister, jusqu’à représenter une plus grande entité : la Provence.…

Tous propos recueillis par TC, sauf mentions.

Par Tristan Claeyssen pour SOFOOT.com