Dante fait son retour au Bayern Munich
La retraite aura duré le temps d’un snap. Après dix saisons passées du côté de Nice, Dante devient le nouvel entraîneur de l’équipe U23 du Bayern, qui évolue en Regionalliga Bayern (équivalent de la quatrième division). Une première expérience dans le coaching quelques jours après avoir disputé son dernier match avec le Gym, lors du barrage pour le maintien en Ligue 1 (victoire 4-1 face à Saint-Étienne).
Herzlich willkommen zurück in München! 👋#Dante kehrt zum #FCBayern zurück und wird zur kommenden Saison Cheftrainer der #FCBAmateure. 🤝 👉 https://t.co/KgXKc9ayAi pic.twitter.com/ouP5Wx9Myt…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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