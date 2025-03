La belle initiative de l’AJ Auxerre qui offre des places aux plus démunis

Le sport du peuple.

C’est une belle initiative que le club de l’AJ Auxerre a réalisé ce mardi soir. Via sa fondation Horizon AJA, le club auxerrois a participé à la Nuit de la Solidarité organisée par la ville, un événement qui a pour objectif « d’aller à la rencontre des personnes en grande précarité, de mieux comprendre leurs besoins et de leur offrir un moment de répit et d’échange », peut-on lire dans un communiqué. L’occasion d’inviter les plus démunis à l’Abbé-Deschamps.…

QT pour SOFOOT.com