La belle image de Dante avec son fils après son dernier match

Le soulagement et la partage. Nice a sauvé sa peau en Ligue 1 ce vendredi soir face à Saint-Étienne, dans une rencontre qui marquait également la fin de l’immense carrière de Dante . Le défenseur brésilien de 42 ans est venu s’exprimer au micro de Bein Sports accompagné de son fils au coup de sifflet final. « C’est très important qu’il soit là. Diogo, c’est un Niçois. Quand il prend sa douche dans la salle de bain, il connaît tous les chants de supporters , a assuré l’international auriverde. Hier il ne voulait plus venir, il avait peur. Mais je lui ai dit : « Si, tu viens. C’est le dernier match de ton père et on va réussir ». »

[📺 LIVE] 🇫🇷 #OGCNASSE 😮 Dante avec son fils à notre micro ! 🤩 Quelle image ! pic.twitter.com/7L6UtJx5zr…

TB pour SOFOOT.com