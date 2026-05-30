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PSG-Arsenal : il était une deuxième fois
information fournie par So Foot 30/05/2026 à 02:11

PSG-Arsenal : il était une deuxième fois

PSG-Arsenal : il était une deuxième fois

Enfin devenu un grand club la saison dernière, le PSG peut entrer dans le cercle fermé des doubles vainqueurs de Ligue des champions et continuer d’écrire l’histoire du football français. Avant, il lui faut battre un Arsenal invaincu cette saison en Europe. Ce samedi de Budapest s’annonce épique.

Les plus ambitieux attendent ce samedi depuis un an tout pile. Les plus réalistes ne pensaient pas être à Budapest mais se prélasser à la plage, en week-end ou devant Roland-Garros. Voir un club français fin mai en finale de Ligue des champions, c’est rare. Tous ces ambitieux et réalistes se réveillent heureux. Ils n’ont pas dormi, ont trimbalé leur oreiller entre leur face A et leur face B. Ce 30 mai est là, devant nous et devant l’histoire du football français. Devant trônent également Arsenal, son réalisme et ses vingt ans de vacances, expiés après sa victoire récente en Premier League. Les Parisiens et Budapestois espèrent qu’il n’y aura pas besoin d’oreiller ce soir. Sur les coups de 20 heures, le PSG espère broder sa deuxième étoile. La journée est capitale.

À la revoyure

Le PSG se retrouve devant son obsession, cette névrose inassouvie malgré son statut de champion en titre. Il fait face à l’avant-dernière marche de sa folle saison dernière. Luis Enrique et ses séminaristes ont envie de le refaire. « Une fois que tu y as goûté… », rêvait Marquinhos en conférence de presse, aussi addict que ces enfants qui regarderont la finale. Son équipe est parvenue où elle ambitionne d’être depuis 15 ans. Là où elle était la saison dernière. Depuis août, Luis Enrique a ménagé ses stars, a quelque peu délaissé la Ligue 1 et est monté en puissance. Ses probables onze titulaires du soir n’ont disputé que sept minutes ensemble. Le rouleau compresseur de la saison dernière a muté. Il est devenu un gestionnaire parfois aussi froid qu’un DRH pour changer ses dates, passé par un chas au cœur de l’hiver, contre Monaco. Malgré ça, il demeure emballant quand il le veut.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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