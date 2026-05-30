Budapest, nid d'espoirs

Ce vendredi, Budapest s'est remplie de supporters d'Arsenal jusqu'à ras bord. Les quelques supporters parisiens présents ont pu se compter et se rassurer, avant la réelle explication : celle qui se tiendra ce samedi à la Puskás Arena. Avant de se prolonger - selon le scénario - dans les bars et les thermes de la capitale hongroise ?

Il est -30 heures (avant la finale) et Budapest s’éveille. Les cloches de la basilique Szent István résonnent dans la ville qui a pris tout son temps pour s’éveiller. Kolbász, œufs brouillés, strudel et cachet d’aspirine au petit-déj pour les centaines (milliers) d’Anglais ayant pris soin de prendre leurs marques dès la veille dans la Perle du Danube.

Ils se sont qualifiés 24 heures avant nous, alors donc ils ont chopé les meilleurs plans d’hébergement et ont fait gonfler les prix.…

Propos recueillis par MR et Théo Denmat, à Budapest

Par Mathieu Rollinger, à Budapest pour SOFOOT.com