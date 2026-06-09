La belle histoire du joueur appelé à la dernière minute avec le Canada

La belle histoire du joueur appelé à la dernière minute avec le Canada

Un joueur banal, une histoire particulière. Après le forfait de Marcelo Flores (22 ans, 2 sélections) suite à sa déchirure des ligaments croisés lors de la finale de Coupe des champions CONCACAF le 31 mai avec les Tigres, Jesse Marsch a convoqué Jayden Nelson (23 ans, 15 sélections, 3 buts) pour le remplacer .

L’attaquant d’Austin FC, qui a disputé 7 des 11 derniers matchs du Canada et qui est déjà avec le groupe pour préparer la Coupe du monde, a été officiellement sélectionné ce mardi. « C’est un rêve qui se réalise, surtout que c’est une Coupe du monde qui se joue à la maison » , a réagi celui qui a inscrit 2 buts en 10 matchs de MLS cette saison.…

NB pour SOFOOT.com