La belle dissertation de Mathieu Flamini sur le football
Une source d’inspiration pour toutes les futures causeries.
À la retraite depuis son départ de Getafe en 2019, Mathieu Flamini dirige GFBiochemicals , une entreprise leader dans la biochimie durable pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce mardi, l’ancien de l’OM et d’Arsenal n’a pas parlé de développement durable, de fresque du climat ou de Marine Tondelier, mais bien de sa « plus grande passion » : le football. …
MBC pour SOFOOT.com
