 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La belle dissertation de Mathieu Flamini sur le football
information fournie par So Foot 23/09/2025 à 14:39

La belle dissertation de Mathieu Flamini sur le football

La belle dissertation de Mathieu Flamini sur le football

Une source d’inspiration pour toutes les futures causeries.

À la retraite depuis son départ de Getafe en 2019, Mathieu Flamini dirige GFBiochemicals , une entreprise leader dans la biochimie durable pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce mardi, l’ancien de l’OM et d’Arsenal n’a pas parlé de développement durable, de fresque du climat ou de Marine Tondelier, mais bien de sa « plus grande passion » : le football.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Aitana Bonmatí, le choix de la paresse
    Aitana Bonmatí, le choix de la paresse
    information fournie par So Foot 23.09.2025 13:20 

    Sacrée Ballon d'or pour la troisième fois consécutive, Aitana Bonmatí est assurément l'une des plus grandes footballeuses de l'histoire. La milieu de terrain espagnole excelle sur et en dehors du terrain, et son engagement pour le football féminin est crucial. ... Lire la suite

  • Football: liesse sur le Vieux-Port après la victoire de l'OM sur le PSG
    Football: liesse sur le Vieux-Port après la victoire de l'OM sur le PSG
    information fournie par AFP Video 23.09.2025 12:50 

    Plusieurs centaines de supporters se sont retrouvés lundi soir sur le Vieux-Port de Marseille pour fêter la victoire de l'OM à domicile face au PSG (1-0), une première depuis 14 ans.

  • Quand Achraf Hakimi et Nuno Mendes se chamaillent avec le public du Vélodrome
    Quand Achraf Hakimi et Nuno Mendes se chamaillent avec le public du Vélodrome
    information fournie par So Foot 23.09.2025 12:48 

    La rivalité est morte ? Pas encore. Défaits 1-0 sur la pelouse du Vélodrome ce lundi soir, les Parisiens ont été piégés par les Marseillais, 14 ans après la dernière victoire de l’OM à domicile lors d’un Classique en Ligue 1 . Forcément chambrés par les supporters ... Lire la suite

  • Un nouveau blessé à déplorer à Arsenal
    Un nouveau blessé à déplorer à Arsenal
    information fournie par So Foot 23.09.2025 12:39 

    L’infirmerie, le vestiaire bis des Gunners . Encore un genou qui lâche à Arsenal. Cette fois, c’est celui de Noni Madueke. L’ailier anglais, recruté cet été à Chelsea pour 55,4 millions d’euros, sera absent environ deux mois, selon The Athletic .… SF pour SOFOOT.com ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank