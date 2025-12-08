 Aller au contenu principal
Mohamed Salah ne sera pas dans le groupe de Liverpool en Ligue des champions
information fournie par So Foot 08/12/2025 à 15:16

Du banc aux tribunes.

Alors que Liverpool a connu une nouvelle déroute face à Leeds ce samedi (3-3) après avoir mené 2-0, Mohamed Salah a de nouveau démarré sur le banc. Et contrairement aux deux rencontres précédentes (Sunderland et West Ham), l’attaquant égyptien n’est même pas entré en jeu.

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
