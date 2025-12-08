Mohamed Salah ne sera pas dans le groupe de Liverpool en Ligue des champions
Du banc aux tribunes.
Alors que Liverpool a connu une nouvelle déroute face à Leeds ce samedi (3-3) après avoir mené 2-0, Mohamed Salah a de nouveau démarré sur le banc. Et contrairement aux deux rencontres précédentes (Sunderland et West Ham), l’attaquant égyptien n’est même pas entré en jeu. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer