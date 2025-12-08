 Aller au contenu principal
Xabi Alonso sous la menace, Klopp et Zizou sur une liste ?
information fournie par So Foot 08/12/2025 à 12:57

Xabi Alonso sous la menace, Klopp et Zizou sur une liste ?

Xabi Alonso sous la menace, Klopp et Zizou sur une liste ?

Une dernière danse à la Maison Blanche ?

Alors qu’il était fragilisé ces dernières semaines, Xabi Alonso a réussi à relancer la machine en milieu de semaine dernière lors de la belle victoire du Real Madrid sur la pelouse de l’Athletic Club (3-0). Mais l’éclaircie n’a pas duré longtemps. Battus à domicile par le Celta Vigo dans un scénario cauchemardesque (0-2), les Merengue replongent dans leurs travers, ce qui pourrait coûter sa place au coach espagnol.

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
