information fournie par So Foot • 20/03/2025 à 23:27

La Belgique balayée par l’Ukraine pour la première de Rudi Garcia

Désespérant.

En Ukraine ce jeudi soir pour le barrage aller de la Ligue de nations, les Diables rouges ont sombré (3-1). S’il était évident que le travail qui attend Rudi Garcia, le nouveau sélectionneur de la Belgique, est colossal, on n’imaginait pas que les débuts de l’entraîneur français allaient être si cauchemardesques. Pourtant, Romelu Lukaku, servi sur un plateau par Kevin De Bruyne, avait parfaitement lancé la partie en claquant son 86 e but en sélection de la tête (0-1, 40 e ) . Mais progressivement, les Belges retombent dans leurs travers, et les Ukrainiens reprennent la confiance.…

TM pour SOFOOT.com