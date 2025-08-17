 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arsenal dégoûte Manchester United
information fournie par So Foot 17/08/2025 à 19:28

Arsenal dégoûte Manchester United

Arsenal dégoûte Manchester United

Réaliste devant et solide derrière, Arsenal s'est imposé à Manchester United à l'occasion de la première journée de Premier League. Une victoire sur la plus courte des marges, rendue possible par un but au quart d'heure de jeu signé Riccardo Calafiori sur corner. Les Red Devils, trop naïfs, commencent la saison comme ils ont terminé la précédente.

Manchester United 0-1 Arsenal

But : Calafiori (13 e )

Il y a quelque chose de triste, et même de désespérant à se dire qu’une défaite de Manchester United à domicile face à Arsenal est tout sauf une surprise. Comme si les Red Devils n’avaient plus rien à proposer, comme si leur réveil n’arriverait jamais. Pourtant, MU s’est démené ce dimanche à l’occasion de la première journée du championnat d’Angleterre. Mais malgré une possession de balle largement en leur faveur et une petite vingtaine de tirs, ils ont perdu. La faute à leurs propres manques, bien entendu, mais aussi à des Gunners cohérents et supérieurs dans les zones décisives. Or, Rúben Amorim et sa troupe le savent bien : l’important demeure le résultat, les trois points. Et un échec sur la plus courte des marges reste un échec, qui n’augure rien de bon pour demain.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Olivier Giroud ravi après son retour réussi en Ligue 1
    Olivier Giroud ravi après son retour réussi en Ligue 1
    information fournie par So Foot 17.08.2025 19:34 

    Onze minutes pour un grand bonheur. Treize ans après avoir quitté le championnat de France, c’est le temps qu’il a fallu à Olivier Giroud pour retrouver le chemin des filets dans l’Hexagone en ouvrant le score pour Lille à Brest. Apparu à son aise à la pointe de ... Lire la suite

  • Strasbourg et Auxerre démarrent bien, Angers mate le Paris FC
    Strasbourg et Auxerre démarrent bien, Angers mate le Paris FC
    information fournie par So Foot 17.08.2025 19:14 

    Sale temps pour les promus. Dans un premier multiplex globalement assez fade, Lorient, le Paris FC et Metz ont connu des retrouvailles difficiles avec la Ligue 1 . Du côté d’Auxerre, les Merlus ont subi la loi des Icaunais (1-0) , perdant leurs bonne habitudes ... Lire la suite

  • Auxerre annonce une recrue juste avant le coup d’envoi contre Lorient
    Auxerre annonce une recrue juste avant le coup d’envoi contre Lorient
    information fournie par So Foot 17.08.2025 18:13 

    Oh la belle surprise ! Quelques minutes avant d’accueillir Lorient pour son premier match de Ligue 1, l’AJ Auxerre a réservé une belle surprise à ses supporters présents à l’Abbé Deschamps en annonçant sa dernière recrue sur le bord du terrain . Il s’agit de l’attaquant ... Lire la suite

  • Waldemar Kita promet une « petite surprise » aux Parisiens avant Nantes-PSG
    Waldemar Kita promet une « petite surprise » aux Parisiens avant Nantes-PSG
    information fournie par So Foot 17.08.2025 17:55 

    C’est plus vraiment une surprise, du coup. Dans un long entretien au JDD dans lequel il ne se gêne pas pour faire feu de tout bois à quelques heures des grands débuts du FC Nantes dans cette nouvelle saison de Ligue 1, Waldemar Kita a révélé réserver une « petite ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank