Arsenal dégoûte Manchester United

Réaliste devant et solide derrière, Arsenal s'est imposé à Manchester United à l'occasion de la première journée de Premier League. Une victoire sur la plus courte des marges, rendue possible par un but au quart d'heure de jeu signé Riccardo Calafiori sur corner. Les Red Devils, trop naïfs, commencent la saison comme ils ont terminé la précédente.

Manchester United 0-1 Arsenal

But : Calafiori (13 e )

Il y a quelque chose de triste, et même de désespérant à se dire qu’une défaite de Manchester United à domicile face à Arsenal est tout sauf une surprise. Comme si les Red Devils n’avaient plus rien à proposer, comme si leur réveil n’arriverait jamais. Pourtant, MU s’est démené ce dimanche à l’occasion de la première journée du championnat d’Angleterre. Mais malgré une possession de balle largement en leur faveur et une petite vingtaine de tirs, ils ont perdu. La faute à leurs propres manques, bien entendu, mais aussi à des Gunners cohérents et supérieurs dans les zones décisives. Or, Rúben Amorim et sa troupe le savent bien : l’important demeure le résultat, les trois points. Et un échec sur la plus courte des marges reste un échec, qui n’augure rien de bon pour demain.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com