L’OM alerte sur de faux stages de détection
Pour rejoindre l’OM, inutile de sortir la carte bleue. Le club marseillais a découvert l’existence d’un site internet et de messages frauduleux usurpant son identité pour proposer de prétendus stages, détections ou opérations de recrutement au sein de son académie. Le tout, évidemment, en échange d’une somme d’argent.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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