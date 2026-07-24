On va bientôt connaître le vainqueur de la dernière CAN
Bientôt la fin d’un grand feuilleton ?
Comme attendu, le jugement final du TAS de Lausanne quant au litige entre le Maroc et le Sénégal sur la finale de la CAN 2025, aura lieu en octobre . L’instance a retenu la date du 8 octobre pour commencer l’examination du recours fait par la fédération sénégalaise contestant la décision de la CAF de sacrer le Maroc. Cependant, aucune décision ne sera rendue ce jour-là. Les délibérations, elles, auront logiquement lieu plus tard. Dans son communiqué, le TAS a précisé que les jugements se feront à huis clos.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer