La BCE voit une stabilisation de l'inflation alimentaire juste au-dessus de 2% cette année
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 09:51

La Banque centrale européenne (BCE) s'attend à ce que l'inflation alimentaire, qui est cruciale pour la perception de la stabilité des prix par les consommateurs, se stabilise juste au-dessus de son objectif de 2% à la fin de cette année, a déclaré jeudi sa présidente, Christine Lagarde.

"À l'avenir, nous prévoyons qu'elle continuera à baisser et se stabilisera légèrement au-dessus de 2% à la fin de 2026", a-t-elle dit devant une commission du Parlement européen.

Selon Christine Lagarde, les prévisions de la BCE selon lesquelles l'inflation globale convergera vers l'objectif à moyen terme de 2% de l'institution, grâce au ralentissement de la croissance des salaires et à la bonne santé de l'économie malgré un environnement commercial difficile, sont toujours d'actualité.

(Reportage Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Banques centrales
BCE
Devises
Inflation
