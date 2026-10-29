La BCE prévoit une hausse des taux en décembre, suivie d'une pause - sources

Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) prévoient de relever les taux d'intérêt en décembre face à une inflation qui reste élevée, puis de marquer une pause, la récente hausse des rendements obligataires devant à son tour peser sur la croissance et les prix, ont indiqué trois sources à Reuters.

L'institut de Francfort a, comme prévu, laissé jeudi ses taux directeurs inchangés après deux hausses cette année, sans pour autant exclure une nouvelle hausse des coûts d'emprunt en décembre, en soulignant que les risques d'inflation liés à l'énergie s'accentuaient.

Trois responsables qui se sont entretenus avec Reuters après la réunion ont déclaré qu'une hausse de 25 points de base était pratiquement certaine pour la réunion de décembre, sauf effondrement soudain des prix de l'énergie.

Ce plan correspond aux prévisions du marché, qui n'ont pratiquement pas évolué après les annonces de politique monétaire de ce jeudi.

La banque centrale devrait toutefois marquer une pause à partir de ce moment-là, car les estimations de la BCE publiées avant la dernière réunion ont montré que la récente flambée des rendements obligataires réduirait la croissance économique de 100 points de base au total et l'inflation de 90 points de base en 2027 et 2028, par rapport aux prévisions publiées en septembre.

Un porte-parole de la BCE a refusé de commenter.

(Reportage Francesco Canepa ; version française Diana Mandia, édité par Zhifan Liu)