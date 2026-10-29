La BCE laisse ses taux inchangés, met en garde contre un risque accru d'inflation

La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, laissé jeudi ses taux directeurs inchangés après deux hausses cette année, tout en soulignant que les risques d'inflation s'accentuaient.

Cette décision, publiée quelques heures après l'annonce du départ anticipé de Christine Lagarde de la présidence de l'institution, était largement anticipée par les économistes et les marchés et laisse le taux de dépôt à 2,50%, celui du refinancement à 2,65% et celui du prêt marginal à 2,90%.

"Les prix de l'énergie ont continué à augmenter, ce qui fait peser des risques à la hausse sur les perspectives d'inflation et des risques à la baisse sur les perspectives de croissance", a souligné la banque centrale dans son communiqué de politique monétaire.

L'institut monétaire précise toutefois que l'inflation sous-jacente, qui exclut les éléments les plus volatils, comme l'énergie, restait "globalement stable" et que les salaires n'avaient pas réagi de manière "significative" à la hausse des prix, même si "l'ampleur et la durée accrues du choc énergétique" risquaient de faire grimper l'inflation et de freiner la croissance.

L'inflation dans la zone euro s'est accélérée à 3,8% sur un an en septembre, dépassant largement l'objectif de 2% de Francfort, alors que le conflit au Moyen-Orient maintient les prix du pétrole bien au-dessus des 100 dollars le baril.

Plusieurs responsables de la BCE, dont Christine Lagarde, ont récemment affirmé qu'il n'y avait pas de signes clairs indiquant que la hausse des prix de l'énergie se répercutait sur le reste des prix, plaidant ainsi en faveur d'une réponse mesurée de la part de Francfort.

Cette pause dans la hausse des taux intervient alors que les coûts d'emprunt ont fortement augmenté ces derniers mois, notamment en France, ce qui pourrait peser sur la croissance économique.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, devait commenter les annonces de l'institution lors d'une conférence de presse prévue à 13h45 GMT.

(Rédigé par Diana Mandiá)