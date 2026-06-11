La BCE envisage une pause sur les taux en juillet - sources

Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) considèrent que le scénario le plus probable, lors de leur prochaine réunion de juillet, sera de maintenir les taux directeurs à leur niveau actuel si les prix de l'énergie restent stables, a appris Reuters de deux sources.

La BCE a relevé jeudi ses taux directeurs pour la première fois en près de trois ans, dans l'espoir de freiner l'inflation avant que la flambée des coûts du carburant provoquée par la guerre en Iran ne se propage plus largement à l'ensemble de l'économie de la zone euro.

Deux sources présentes à la réunion de politique monétaire de ce jeudi ont déclaré qu'une pause sur l'évolution des coûts d'emprunt, lors de la réunion du 22 juillet, était à ce stade plus probable qu'une hausse, à condition qu'il n'y ait pas de fluctuation soudaine et importante des prix de l'énergie.

Une des deux sources a précisé qu'il faudrait une nouvelle flambée des prix du pétrole — à plus de 100 dollars le baril pour le Brent — pour déclencher une nouvelle remontée des taux en juillet, étant donné que les effets de second tour sur le prix d'autres biens et services n'ont pas encore été observés pour le moment.

L'autre source a indiqué qu'une nouvelle hausse inattendue de l'inflation sous-jacente pourrait également précipiter un relèvement du loyer de l'argent.

Les deux sources ont toutefois souligné que les projections de la BCE tablaient sur deux hausses supplémentaires des taux directeurs, ce qui donne à penser que même en cas de pause en juillet, les responsables de l'institution pourraient toujours agir dans le courant de l'année, peut-être en septembre, faute d'un reflux des perspectives d'inflation.

Sollicité, un porte-parole de la BCE n'a pas souhaité s'exprimer.

(Reportage Francesco Canepa et Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)