information fournie par So Foot • 25/02/2025 à 17:05

La Barça pourrait envoyer un de ses flops au Brésil

Plus que le Betis à convaincre.

Près d’un mois après la fin du mercato espagnol, le Barça serait quand même sur le point de vendre l’un de ses indésirables. Le club catalan cherche en effet une solution pour transférer Vitor Roque à Palmeiras , un an et demi seulement après son arrivée depuis Paranaense, une autre formation brésilienne. Problème, la fédération espagnole et La Liga bloquent la transaction, alors que le joueur est actuellement prêté au Betis.…

TJ pour SOFOOT.com