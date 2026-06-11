La Banque mondiale abaisse sa prévision de croissance à 2,5%

Le logo de la Banque mondiale sur le mur d'un bureau à Karachi

par Andrea Shalal

La Banque mondiale a abaissé jeudi sa prévision de croissance ‌mondiale pour 2026 à 2,5% en raison du conflit au Moyen-Orient, et a indiqué que la croissance pourrait ralentir à seulement 1,3% si les perturbations s'aggravaient et s'accompagnaient ​de fortes tensions sur les marchés financiers.

La croissance mondiale a atteint 2,9% en 2025, selon les Perspectives économiques mondiales semestrielles de l'institution, soit une hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport à ses estimations de janvier.

Ses prévisions pour 2026 sont en baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport à janvier, le niveau le plus ​bas enregistré depuis le début de la pandémie de Covid-19.

La banque a revu à la baisse ses prévisions pour les deux tiers des pays en raison de la guerre, les réductions les plus importantes touchant les Émirats ​arabes unis, l'Irak et d'autres pays du Moyen-Orient dont les exportations d'énergie ont ⁠été fortement affectées par le conflit entré dans son quatrième mois.

La Banque mondiale a indiqué que ses prévisions de base tablaient sur un prix moyen ‌du pétrole brut Brent de 94 dollars pour l'année, en hausse de 36% par rapport à 2025, et que les pires perturbations des approvisionnements énergétiques s'atténueraient d'ici la fin juillet, avec une inflation mondiale estimée à 4%.

Selon ce rapport, la croissance pourrait décélérée à ​2,1% si les perturbations énergétiques se prolongeaient et si le prix ‌du pétrole atteignait en moyenne 115 dollars le baril cette année, ce qui pourrait porter l'inflation à 4,4%.

Les perspectives ⁠se détérioreraient encore, avec une croissance ralentissant à seulement 1,3%, si le choc énergétique affectait les marchés financiers, entraînant une baisse des prix de l'énergie, une volatilité accrue et une perte de confiance.

"Ces scénarios de risque montrent à quelle vitesse les perspectives pourraient se détériorer si les pressions énergétiques et financières s'accentuent mutuellement", a déclaré Ayhan ⁠Kose, économiste en chef adjoint de ‌la Banque mondiale.

Si le choc énergétique déclenchait un choc sur les marchés financiers, la confiance pourrait s'éroder rapidement, a-t-il ajouté.

MOINS DE ⁠CROISSANCE QUE LA PRÉCÉDENTE DÉCENNIE

La croissance mondiale devrait s'améliorer pour atteindre 2,8% en 2027 et 2028, mais cela reste inférieur de 0,4 point de pourcentage aux taux moyens ‌observés au cours des années 2010.

"L’économie mondiale est beaucoup moins résiliente aujourd’hui qu’elle ne l’était en 2008, et même qu’en 2018", a déclaré à ⁠la presse Indermit Gill, économiste en chef de la Banque mondiale, prédisant que les prochaines années seraient marquées par ⁠une forte incertitude politique, des pressions inflationnistes ‌et des taux d’intérêt élevés.

La banque a maintenu ses prévisions de croissance pour l'économie américaine à 2,2% en 2026, mais a indiqué que ce taux pourrait ralentir ​à 2,1% en 2027 et à 2% en 2028.

La zone euro devrait croître de 0,8% ‌en 2026, contre 1,4% en 2025.

Le PIB du Japon devrait quant à lui progresser de 0,7% en 2026, contre 1,1% en 2025.

La Banque mondiale prévoit une croissance du PIB de 4,2% en ​Chine en 2026, soit une révision à la baisse de 0,2 point de pourcentage, après une croissance de 5% en 2025.

LES PAYS DU MOYEN-ORIENT SONT LES PLUS TOUCHÉS

La banque a revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Afghanistan et au Pakistan de 2,7 points ⁠de pourcentage, à 1,6% en 2026, contre 4% en 2025, mais a indiqué que la croissance dans la région pourrait rebondir à 5% en 2027.

Les Émirats arabes unis devraient connaître une croissance de 2,4% en 2026, en forte baisse par rapport aux prévisions de janvier (5%) et au taux de 6,2% prévu pour 2025. La banque a également abaissé ses prévisions de croissance du PIB turc pour 2026 de 0,9 point de pourcentage, à 2,8%.

La Banque mondiale a indiqué que l'Inde restait la grande économie à la croissance la plus rapide au monde, avec un PIB qui devrait progresser de 6,6% en 2026, après une croissance de 7% en 2025.

(Rédigé par Andrea ​Shalal ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)