La Banque du Japon (BOJ) affirme qu'aucune rencontre n'a eu lieu entre le gouverneur Ueda et Scott Bessent, du Trésor américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque du Japon a déclaré mercredi qu'aucune rencontre n'avait eu lieu entre le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, lors de la visite de ce premier à Tokyo.

Les marchés se demandaient si Bessent, qui effectuait une visite de trois jours à Tokyo jusqu'à mercredi, allait rencontrer Ueda pour discuter de politique monétaire.