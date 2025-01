La Banque du Canada baisse à nouveau son taux directeur de 0,25 point, à 3%

La Banque du Canada a de nouveau baissé mercredi son taux directeur de 0,25 point pour le fixer à 3% e,t a revu à la baisse les prévisions de croissance du pays, avertissant qu'une guerre tarifaire avec les Etats-Unis pourrait causer d'importants dégâts à l'économie canadienne.

( AFP / ALEXIS AUBIN )

"Un conflit commercial prolongé entraînerait fort probablement une baisse du PIB et une hausse des prix au Canada", note la banque centrale dans un communiqué, évoquant la menace du président américain Donald Trump de taxer à 25% tous les produits en provenance du Canada.

Il s'agit de la sixième baisse consécutive du taux directeur au Canada, que la banque explique par l'inflation qui se situe à environ 2% depuis cet été et qui devrait se maintenir autour de cette cible au cours des deux prochaines années.

"Les taux d'intérêt plus bas stimulent les dépenses des ménages", ajoute la Banque du Canada, soulignant que "l'économie devrait se renforcer graduellement".

Mais "si des droits de douane élevés et généralisés devaient être imposés, la résilience de l'économie canadienne serait mise à l'épreuve", prévient la banque centrale.

La banque a également abaissé ses prévisions de croissance à 1,8% pour 2025 et 2026, en grande partie à cause de l'expansion démographique plus faible, attribuable aux nouvelles politiques d'Ottawa en matière d'immigration.