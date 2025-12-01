Les ultras de l'Ajax se font sérieusement gronder
Un hommage lourd de conséquences.
Après seulement cinq minutes de jeu, le match d’Eredivisie entre l’Ajax Amsterdam et Groningen (0-0) a été suspendu dimanche, avant d’être définitivement arrêté après une heure de pause. La faute à un spectacle pyrotechnique impressionnant dans les tribunes de la Johann-Cruyff Arena, rendant hommage à un supporter décédé il y a quelques jours. Reporté, le match se déroulera ce mardi, à 14h30, dans un stade vide. …
CDB pour SOFOOT.com
