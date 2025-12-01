Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le procès de Baptiste Valette pour viol aggravé débute
information fournie par So Foot•01/12/2025 à 10:32
Le procès de Baptiste Valette pour viol aggravé débute
Procès en cour criminelle.
Désormais gardien de Grasse en National 2,
Baptiste Valette, 33 ans, comparaît ce lundi devant la cour criminelle de Meurthe-et-Moselle pour un viol aggravé datant du 15 décembre 2019
.…
