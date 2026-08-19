L'Union Saint-Gilloise perd son buteur
Des Apaches aux Mouettes , il n’y a qu’un seul pas. Promise Davide, récente révélation de l’Union Saint-Gilloise, s’est officiellement engagé avec Brighton . Le joueur canadien rejoint le club anglais dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat, estimée autour des 26 millions d’euros, et dont les conditions n’ont pas encore étés communiqués par les Seagulls . Brighton enregistre donc sa septième arrivée depuis le début de ce mercato estival.
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