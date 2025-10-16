L’UNFP se joint au mouvement Justice for Players contre la FIFA
Un tournant en faveur des joueurs.
Ce jeudi, l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) a annoncé se joindre au combat de la fondation néerlandaise Justice for Players. Ce mouvement a vu le jour après l’arrêt Diarra de la Cour de justice européenne il y a un an. Ce dernier avait déclaré comme illégal certaines règles imposées par la FIFA en matières de transferts, ouvrant la porte à une refonte totale du système. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
