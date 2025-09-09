L'UNFP regrette le mode « école des fans » des clubs avec la FIFA

Footballeurs de tous les pays, unissez-vous !

Alors que le sujet du calendrier et des cadences imposées aux joueurs revient inlassablement, David Terrier, président de l’UNFP et de FIFPRO Europe, a tapé du poing sur la table dans l’After Foot. Le représentant du syndicat français dénonce le double jeu des clubs , dont les actes ne suivent pas les grands discours. « Certains se plaignent des cadences mais il y a une évidence : quand j’entends des présidents de clubs et de fédérations se plaindre alors qu’ils ont un pouvoir de vote avec la FIFA… Eux ont tout validé, ils ont voté la Coupe du monde des clubs » , souligne-t-il.…

QB pour SOFOOT.com