L’UNFP dénonce une méthode « hors-la-loi » au FC Versailles
Coup de press’.
Dans un documentaire consacré au FC Versailles, actuellement dauphin du FC Rouen en National 1, et diffusé sur Canal+, le directeur sportif du club yvelinois Salomon Kashala ne s’est pas caché derrière son petit doigt en révélant sa méthode pour pousser au départ un joueur devenu indésirable au sein de l’effectif : « Si tu n’acceptes pas de partir, tu ne vas pas jouer. Un joueur, c’est court terme, ce qu’il a à prendre, il le prend. La stratégie pour qu’il quitte le club, c’est de faire comprendre qu’il n’a pas d’avenir et qu’il ne jouera plus. Je l’ai fait à Dunkerque, j’ai sorti six joueurs comme ça. On les met à part. » …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
