L’UNFP demande à l’État d’agir contre les calendriers surchargés
information fournie par So Foot 07/09/2025 à 18:59

L’UNFP demande à l’État d’agir contre les calendriers surchargés

L’UNFP demande à l’État d’agir contre les calendriers surchargés

Une énième avertissement.

Suite aux nombreuses blessures lors de cette fenêtre internationale, l’UNFP a publié un communiqué ce dimanche en alertant une nouvelle fois sur les conséquences désastreuses des calendriers surchargés sur la santé des joueurs . « Les matchs de qualification à la prochaine Coupe du monde, ces derniers jours, ont malheureusement vu les joueurs tomber comme à Gravelotte, Désiré Doué et Ousmane Dembélé n’ayant pas été les seuls, a pointé le syndicat. Si, ici ou là, les prises de conscience, bien tardives, alimentent aujourd’hui presse et réseaux sociaux, elles ne remettent pas en cause le fond du problème – un calendrier international irrespectueux, dangereux tant pour la santé physique que mentale des joueurs – puisque personne n’ose croire que la Fifa fera, à court terme du moins, machine arrière – Il le faudra bien pourtant !  »

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
