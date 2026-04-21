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L'UNFP au soutien de la section féminine de Dijon
information fournie par So Foot 21/04/2026 à 11:59

L'UNFP au soutien de la section féminine de Dijon

L'UNFP au soutien de la section féminine de Dijon

L’union fait la force. Alors que la section féminine de Dijon est tout bonnement menacée de disparition pure et simple à l’issue de la saison, les capitaines des équipes de Première Ligue et de Seconde Ligue ont pris la parole dans une tribune de l’UNFP publiée dans L’Equipe .

"Même football, même exigence. Toujours pas les mêmes droits." Ce matin, les capitaines des équipes de Première Ligue et de Seconde Ligue prennent la parole dans l' @lequipe. Ensemble. Sans détour. Trois ans que les négociations pour une convention collective n'aboutissent pas.… pic.twitter.com/nH8Zy6QDZx…

LB pour SOFOOT.com

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