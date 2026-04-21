L'UNFP au soutien de la section féminine de Dijon

L’union fait la force. Alors que la section féminine de Dijon est tout bonnement menacée de disparition pure et simple à l’issue de la saison, les capitaines des équipes de Première Ligue et de Seconde Ligue ont pris la parole dans une tribune de l’UNFP publiée dans L’Equipe .

"Même football, même exigence. Toujours pas les mêmes droits." Ce matin, les capitaines des équipes de Première Ligue et de Seconde Ligue prennent la parole dans l' @lequipe. Ensemble. Sans détour. Trois ans que les négociations pour une convention collective n'aboutissent pas.… pic.twitter.com/nH8Zy6QDZx…

LB pour SOFOOT.com