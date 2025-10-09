L’UNFP au soutien d'Adrien Rabiot concernant la délocalisation des matchs
Bonjour la solidarité française.
Adrien Rabiot a été durement réprimandé ce mercredi par Luigi De Siervo , directeur général de la Serie A, après avoir fait part de son désaccord face à la délocalisation du match de l’AC Milan face à Côme en Australie. Ce jeudi, le Français a reçu le soutien de l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP).…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
