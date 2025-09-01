L'Ukrainien Illia Zabarnyi parle de sa relation avec le Russe Matveï Safonov
Même au Conseil de sécurité de l’ONU, il y a moins de tensions dans l’air.
Depuis l’arrivée de l’Ukrainien Illia Zabarnyi cet été, une question plane au-dessus du vestiaire du Paris Saint-Germain : comment l’ancien joueur de Bournemouth gère sa relation avec le gardien russe Matveï Safonov face au contexte de la guerre en Ukraine ?…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
