L'Ukraine veut lever environ $295 mlns cette année par des privatisations-PM

L'Ukraine prévoit de lever environ 13 milliards de hryvnias (253,30 millions d'euros) auprès d'investisseurs privés grâce à la privatisation d'actifs publics cette année, a déclaré mardi la Première ministre Ioulia Svyrydenko.

Kyiv met en vente des actifs publics afin de renflouer son budget, mis à mal par plus de quatre ans de guerre, et de financer les travaux de reconstruction.

Ioulia Svyrydenko a déclaré que le gouvernement visait à lever près de 10 milliards de hryvnias grâce à des privatisations à grande échelle et 3 milliards supplémentaires grâce à la privatisation d'actifs de moindre envergure.

"C'est une tâche ambitieuse en temps de guerre", a déclaré Ioulia Svyrydenko sur l'application de messagerie Telegram.

Parmi ces actifs figure le centre commercial Ocean Plaza, qui appartenait à un oligarque russe mais a désormais été confisqué par le gouvernement, a précisé Ioulia Svyrydenko.

Dans le cadre de sa réponse économique à l’invasion de Moscou, Kyiv a imposé des sanctions à la Russie et a engagé des procédures judiciaires pour confisquer les actifs détenus par l’État russe en Ukraine et par des hommes d’affaires proches du Kremlin.

Le centre commercial sera mis en vente aux enchères au troisième trimestre, pour une valeur estimée à près de 100 millions de dollars (85,58 millions d'euros), a déclaré Ioulia Svyrydenko.

La Première ministre a ajouté que le gouvernement avait perçu plus d'un milliard de hryvnias grâce à la privatisation d'actifs de moindre importance depuis le début de l'année.

(Rédigé par Anna Pruchnicka; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)