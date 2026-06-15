L'Ukraine entame la première phase des négociations d'adhésion à l'UE

par Lili Bayer et Andrew Gray

L'Ukraine a entamé la première phase des négociations de son processus d'adhésion à l'Union européenne (UE) lundi, une étape décisive pour Kyiv dans le contexte de la guerre d'invasion de la Russie.

"Pour nous, c'est vraiment un Rubicon, un moment décisif", a déclaré le vice-Premier ministre ukrainien Taras Kachka après le début des discussions au Luxembourg.

"Toute la société ukrainienne est convaincue que rejoindre l'Union européenne est notre rêve."

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a fait de l'adhésion à l'UE le coeur de sa politique étrangère, la présentant comme un moyen d'assurer la prospérité et la sécurité à long terme pour son pays ainsi que pour l'Europe face à l'agression russe.

Au Luxembourg, les dirigeants ont entamé un premier "cluster" de négociations, alors que Kyiv devra entreprendre des réformes politiques pour entrer dans les standards de l'UE.

Dans le cadre du processus d'adhésion, les pays candidats négocient des "chapitres" politiques regroupés en six groupes thématiques, couvrant des domaines tels que les droits fondamentaux, le marché intérieur et les relations extérieures.

"Alors que l'Ukraine gagne du terrain sur le champ de bataille, elle trace également un chemin vers une Ukraine prospère et en sécurité au sein de l'Union européenne", a déclaré Marta Kos, commissaire européenne à l'Elargissement.

"Cela nécessite que toute la société se rassemble et saisisse cette opportunité que l'Ukraine est en train de créer."

Les ambassadeurs des 27 Etats membres de l'Union européenne ont donné vendredi leur feu vert à l'ouverture dès lundi de la première phase de négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie.

Le processus d'adhésion, que les Vingt-Sept ont validé en décembre 2023, a longtemps été gelé par le veto hongrois, sous le gouvernement de Viktor Orban. Mais la défaite du Premier ministre nationaliste lors des élections législatives d'avril dernier a permis à la situation de se débloquer.

(Avec Ron Popeski; Zhifan Liu pour la version française)