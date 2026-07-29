L’UEFA veut en finir avec les interminables vérifications de la VAR

L’UEFA veut en finir avec les interminables vérifications de la VAR

Le ralenti du ralenti du ralenti, c’est terminé. Dans un communiqué publié ce mardi, l’instance européenne a annoncé avoir trouvé un accord avec les responsables de l’arbitrage des 55 fédérations européennes, ainsi qu’un représentant de l’IFAB, pour harmoniser l’application des règles à partir de la saison 2026-2027.

L’assistance vidéo devra uniquement intervenir lorsqu’une décision est clairement incorrecte ou lorsqu’un incident évident a complètement échappé à l’arbitre. Pas pour rejouer chaque action jusqu’à dénicher une semelle au microscope.…

MJ pour SOFOOT.com