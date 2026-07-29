L’UEFA veut en finir avec les interminables vérifications de la VAR
Le ralenti du ralenti du ralenti, c’est terminé. Dans un communiqué publié ce mardi, l’instance européenne a annoncé avoir trouvé un accord avec les responsables de l’arbitrage des 55 fédérations européennes, ainsi qu’un représentant de l’IFAB, pour harmoniser l’application des règles à partir de la saison 2026-2027.
L’assistance vidéo devra uniquement intervenir lorsqu’une décision est clairement incorrecte ou lorsqu’un incident évident a complètement échappé à l’arbitre. Pas pour rejouer chaque action jusqu’à dénicher une semelle au microscope.…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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