Endrick met fin à sa disette

Vous vous souvenez de lui ? Endrick Felipe Moreira de Sousa, ou juste Endrick , c’est plus simple. Ce mardi 29 septembre, lors du deuxième Australie-Brésil consécutif, le gamin de 20 ans chauffait le banc… jusqu’à la blessure du capitaine Raphinha, qu’il a remplacé à la mi-temps. Une entrée payante puisque le petit attaquant de 1,73m s’est mué en passeur sur le troisième but des siens . Au final, la Seleção s’est défaite difficilement des Socceroos, quatre buts à deux.

Se remettre sur les bons rails

Néanmoins, le principal réside ailleurs. Alors oui, il y a la blessure de Raphinha qui fait suer les Brésiliens comme les supporters barcelonais. Mais la bonne nouvelle, c’est que le joyau national Endrick est de nouveau décisif . Le buteur formé à Palmeiras n’avait plus marqué ou délivré d’offrande (en match officiel) depuis son prêt à Lyon , lors de la deuxième partie de saison dernière. Plus précisément depuis le 10 mai dernier . Jour de défaite deux à un pour les Gones à Toulouse en championnat. Presque il y a cinq mois, c’est pour dire.…

AC pour SOFOOT.com