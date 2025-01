information fournie par So Foot • 16/01/2025 à 17:53

L'UEFA refuse l'installation d'une fan zone à Brest pour la réception du Real Madrid

Le foot à la maison.

L’initiative avait été un succès contre le FC Barcelone, elle ne sera pas répétée pour le Real Madrid. Le 29 janvier prochain, les amoureux du SB29 ne pouvant pas aller jusqu’à Roudourou pour voir leurs joueurs défier ceux de Carlo Ancelotti ne pourront pas non plus les encourager devant un grand écran . Fin novembre, plus de 3 000 supporters brestois avaient suivi le déplacement des joueurs d’Eric Roy au Barça, depuis un parc des expositions en périphérie de la ville de Brest.…

TJ pour SOFOOT.com