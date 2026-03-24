L’UEFA refuse d’élargir les effectifs en Ligue des champions

Plus on est de fous, plus on rit ? Pas pour l’UEFA qui a rejeté la demande des clubs anglais visant à passer de 25 à 28 joueurs inscrits en Ligue des champions , rapporte The Guardian . Plusieurs formations de Premier League soutenaient cette proposition afin de s’adapter au nombre de matchs qui croît et ainsi limiter les blessures .

L’idée avait germé lors d’une réunion du comité des compétitions interclubs en février, mais elle ne sera pas, en tout cas pour l’instant, mise en application. Le Barça ne pourra donc pas enregistrer un énième ado et le PSG aura une nouvelle excuse pour décaler ses matchs de championnat.…

EA pour SOFOOT.com