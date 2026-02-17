L'UEFA réexplique ses consignes aux arbitres

Le FC ouin ouin va devoir se calmer. Ce mardi, alors que débute la phase à élimination directe des coupes d’Europe, l’UEFA a transmis ses nouvelles consignes aux arbitres. Ainsi, l’instance souhaite fluidifier un maximum le jeu, et demande aux hommes en noir (ou en bleu, jaune, rose…) de se montrer particulièrement vigilent face aux chutes exagérées , qui conduisent souvent à des coups de sifflet et donc à un jeu haché. Roberto Rosetti, directeur des arbitres de l’UEFA, a ainsi assuré que ses compères feraient un maximum d’effort pour ne pas se laisser berner, tout en soulignant que : « Ce que nous voyons à la télévision n’est pas toujours ce que l’arbitre voit sur le terrain. »

⚽ Refereeing priorities set for the knockout phase! 🏟️ UEFA's refereeing director Roberto Rosetti has outlined key mid-season guidelines, from tougher player protection standards to clearer VAR use and stronger communication with team captains. ➡️ See full details here:… pic.twitter.com/1pGD56KSHI…

AB pour SOFOOT.com