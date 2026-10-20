L’UEFA pose 42 questions à Gianni Infantino

Ce sera un QCM à points négatifs. 42 , c’est le nombre de questions auxquelles Gianni Infantino va devoir répondre pour éclairer l’UEFA sur ses agissements . Selon The Athletic , l’instance européenne exige entre autres des « documents justificatifs » , et le président de la FIFA devra rendre son devoir maison d’ici le 2 novembre.

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Tout part d’une réunion du Conseil de la FIFA le 15 octobre dernier, où Infantino a demandé qu’on lui soumette les questions restées jusqu’alors sans réponse, afin de pouvoir justifier, ou non, ses actes. Il n’en fallait pas tant pour que l’UEFA s’attelle à la tâche. Ce lundi, 42 questions ont donc été transmises à la FIFA par le secrétaire général de l’UEFA, Theodore Theodoridis , rapporte le journal britannique : « Nous demandons officiellement une réponse écrite détaillée à chaque question, accompagnée de tous les documents justificatifs, d’ici le lundi 2 novembre […] Tout refus de divulguer des informations ou des documents doit être justifié au cas par cas, avec une explication claire des motifs spécifiques invoqués. » …

LT pour SOFOOT.com