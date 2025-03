L’UEFA ouvre une enquête sur Mbappé et trois Madrilènes pour « comportement inapproprié »

La liberté de célébration remise en cause…

Au vu du scénario digne des plus grands films hollywoodiens du fameux match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, les Merengues n’allaient pas pleurer non plus au coup de sifflet final. À l’issue de la séance des tirs au but victorieuse, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont exulté, un peu trop pour l’UEFA , qui a annoncé ce jeudi ouvrir une enquête pour « comportement inapproprié ».…

QT pour SOFOOT.com