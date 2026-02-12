 Aller au contenu principal
L'UEFA ne change pas de position sur la Russie
information fournie par So Foot 12/02/2026 à 16:20

L'UEFA ne change pas de position sur la Russie

L'UEFA ne change pas de position sur la Russie

Pas d’infléchissement du côté de l’UEFA. En marge du 50 e Congrès de l’UEFA qui s’est tenu à Bruxelles ce jeudi, Aleksander Čeferin a assuré que la position de l’instance du football européen sur le sort de l’équipe nationale russe et de ses clubs n’avait pas changé .

Pas d’infléchissement pour l’UEFA contrairement à la FIFA

Une approche qui tranche avec la position de la FIFA et de Gianni Infantino qui s’est récemment dit favorable à une réintégration de la Russie dans les compétitions internationales. Si pour le président de l’UEFA sa position « reste inchangée », il a toutefois refusé de commenter les allégations faites par la FIFA : « Je ne peux pas commenter ce que la FIFA fait ou ce que les gouvernements disent », a expliqué le dirigeant slovène . L’UEFA a toujours conditionné le retour de la Russie et des clubs russes à la compétition à la fin de la guerre en Ukraine , mais Čeferin a toutefois conclue en expliquant : « Le monde change. Nous verrons ce que le futur apportera ». Gianni Infantino de son côté avait ouvert la porte à un retour des Russes lors d’un entretien à Sky News le 3 février dernier : « Nous devons (l’envisager), c’est certain » , a-t-il expliqué.…

LB pour SOFOOT.com

