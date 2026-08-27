L'UEFA lève son boycott mais ne lâche pas Gianni Infantino

Une petite victoire pour l’UEFA ? Réunie à Monaco en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, l’UEFA a officiellement communiqué sur ses relations très tendues avec la FIFA, contre laquelle il était notamment évoqué une plainte suite à la récente menace d’ouvrir la Coupe du monde à des capitaux privés. Décision de l’instance européenne : ne pas boycotter les compétitions FIFA (au moins pour un an), sans pour autant exclure le fait de remettre la pression en cas de nouvelles dérives.

C’est lors de cet épisode que l’UEFA avait confié qu’aucune de ses composantes n’allait participer aux compétitions FIFA tant que Gianni Infantino y restait le président. Plutôt qu’un rétropédalage, cette annonce sonne plus comme une victoire. Après avoir obtenu l’abandon de cette idée foireuse, l’instance européenne a obtenu les garanties qu’elle demandait pour lever ses menaces de boycott, et demande maintenant qu’un large audit soit mené , avec accès à tous les documents et une transparence totale.…

TJ pour SOFOOT.com